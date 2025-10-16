«Просто устал расстраиваться». Хачанов — о частых поражениях на турнирах

10-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал насколько ему тяжело даются поражения в близких по счёту матчах. Ранее россиянин проиграл в матче второго круга турнира в Алма-Ате немцу Яну -Леннарду Штруффу со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 3:6. Это поражение стало для Хачанова четвёртым подряд на турнирах АТР.

— Четвёртое такое близкое поражение подряд. Настолько сложно от таких поражений отходить?

— Знаете как раз в прошлом году рассказывал, что лето для меня было больше подавленное, чем на позитиве. И в один момент начал чувствовать, что больше стал загоняться по этому поводу, больше сам на себя давить. Такой негатив, ну скорее расстройство, что всё делаю, что хочу улучшить, а не получалось. И потом в один момент, как раз после US Open, после первого китайского турнира, понял, что мы каждую неделю играем турниры, и я просто устал расстраиваться. Если будешь расстраиваться после каждого поражения, не будешь готов к следующему турниру. А теннис, и это правда, очень странный вид спорта.

Иногда бывает, что какие-то вещи всегда можно анализировать, но какие-то вещи необъяснимы. Если будешь копаться в своей психологии… То есть ты можешь анализировать, но не так, чтобы слишком глубоко копать. Мне это не очень помогает. Поэтому, если знаешь, что старался сделать всё, что от тебя зависит на сегодняшний день, то… Да, последние турниры не складывались в плане результатов, хотя по игре не проигрывал, допустим, 2:6, 2:6. То есть у меня уровень всё равно какой-то есть — и он даже не минимальный, а, скажем, средний. Соответственно, и игра есть. Дальше вопрос уже — выигрываешь ты вот эти близкие матчи или нет. Например, в начале года тоже пару матчей таких проиграл, а потом форму набрал. Сейчас, может быть, да. Может быть, US Open чуть меня сбил, плюс спина заболела. И это как бы чуть-чуть выбило из ритма, из графика. И сейчас надо вот эти матчи собрать, можно сказать, – передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.