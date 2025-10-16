Янник Синнер — Новак Джокович: итальянец выиграл 1-й сет матча на Six Kings Slam

В эти минуты в полуфинальном матче выставочного турнира Six Kings Slam встречаются вторая ракетка мира 24-летний итальянский теннисист Янник Синнер и пятый номер рейтинга 38-летний представитель Сербии Новак Джокович. Синнер выиграл первый сет — 6:4. На данный игровой отрезок спортсменами было затрачено 33 минуты.

На момент написания новости в игре идёт перерыв между первым и вторым сетами. Янник Синнер лидирует в истории личных встреч теннисистов со счётом 6-4, причём последние пять очных встреч остались за итальянцем.

Отметим, что матчи на Six Kings Slam не считаются официальными и не относятся к ATP-туру.