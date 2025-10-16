Скидки
Теннис

Янник Синнер — Новак Джокович: итальянец выиграл 1-й сет матча на Six Kings Slam

Комментарии

В эти минуты в полуфинальном матче выставочного турнира Six Kings Slam встречаются вторая ракетка мира 24-летний итальянский теннисист Янник Синнер и пятый номер рейтинга 38-летний представитель Сербии Новак Джокович. Синнер выиграл первый сет — 6:4. На данный игровой отрезок спортсменами было затрачено 33 минуты.

Six Kings Slam. 1/2 финала
16 октября 2025, четверг. 21:30 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		1
4 		0
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

На момент написания новости в игре идёт перерыв между первым и вторым сетами. Янник Синнер лидирует в истории личных встреч теннисистов со счётом 6-4, причём последние пять очных встреч остались за итальянцем.

Отметим, что матчи на Six Kings Slam не считаются официальными и не относятся к ATP-туру.

