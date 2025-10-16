Скидки
Рыбакина — о победе над Ястремской: с Даяной всегда сложно играть

Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу во втором круге турнира WTA-500 в китайском Нинбо над украинкой Даяной Ястремской. Матч закончился со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 6:3.

Нинбо. 2-й круг
16 октября 2025, четверг. 14:30 МСК
Даяна Ястремская
30
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 8 3
6 		6 6 6
         
Елена Рыбакина
9
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«С Даяной всегда сложно играть, это был долгий день. Условия игры, такая влажность — для нас это необычно. Но очень рада, что смогла победить, огромное спасибо всем, кто остался и поддерживал меня», – приводит слова Рыбакиной пресс-служба WTA.

В четвертьфинале турнира в Нинбо Рыбакина сыграет с австралийской теннисисткой Айлой Томлянович.

Турнир в Нинбо проходит с 13 по 19 октября. Действующей победительницей соревнований является австралийская теннисистка Дарья Касаткина.

