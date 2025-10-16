Рыбакина — о победе над Ястремской: с Даяной всегда сложно играть

Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу во втором круге турнира WTA-500 в китайском Нинбо над украинкой Даяной Ястремской. Матч закончился со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 6:3.

«С Даяной всегда сложно играть, это был долгий день. Условия игры, такая влажность — для нас это необычно. Но очень рада, что смогла победить, огромное спасибо всем, кто остался и поддерживал меня», – приводит слова Рыбакиной пресс-служба WTA.

В четвертьфинале турнира в Нинбо Рыбакина сыграет с австралийской теннисисткой Айлой Томлянович.

Турнир в Нинбо проходит с 13 по 19 октября. Действующей победительницей соревнований является австралийская теннисистка Дарья Касаткина.