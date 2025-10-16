Синнер обыграл Джоковича и вышел в финал турнира Six Kings Slam, где сыграет с Алькарасом
Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал выставочного турнира Six Kings Slam, обыграв в матче 1/2 финала сербского теннисиста Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:2
Six Kings Slam. 1/2 финала
16 октября 2025, четверг. 21:30 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Новак Джокович
Н. Джокович
Теннисисты провели на корте 1 час 3 минуты. За время матча Синнер выполнил десять подач навылет, не допустив при этом ни одной двойной ошибки, а также смог реализовать три брейк-пойнта из трёх. Джокович сделал в игре два эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из двух за матч.
В финале турнира SIx Kings Slam Синнер сыграет с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.
