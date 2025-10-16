Скидки
Определились финалисты турнира Six Kings Slam — 2025

Определились финалисты турнира Six Kings Slam — 2025
16 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошёл второй игровой день выставочного турнира Six Kings Slam — 2025. В рамках игрового дня прошли полуфинальные встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с именами теннисистов, которые вышли в финал соревнований.

Теннис. Six Kings Slam — 2025. Финал:

Six Kings Slam — 2025 проходит с 15 по 18 октября. Действующим победителем турнира является Синнер, который в финале соревнования прошлого года обыграл Алькараса со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:3.

Отметим, общий призовой фонд турнира этого года составил $13,5 млн. Победитель соревнований получит $ 4,5 млн.

