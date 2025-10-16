Скидки
Джокович: это потрясающе — всё ещё быть способным играть на таком высоком уровне

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением о том, как ему удаётся составлять конкуренцию итальянцу Яннику Синнеру и испанцу Карлосу Алькарасу.

— Как тебе удаётся справляться с тем, чтобы не отставать от Синнера и Алькараса? Боль каждый день, тренировки… Оно того стоит?
– Оно всегда того стоит. Любовь к игре и страсть к теннису всё ещё живут во мне. Извините за выражение, но это никогда не приятно, когда тебе так надирают зад на корте. Но, безусловно, это потрясающе — всё ещё быть способным играть на таком высоком уровне. Быть в топ-5, топ-10 — это отличное чувство. Я стараюсь изо всех сил. У меня есть то тело, которое есть, и я благодарен за всё, что Бог дал мне в жизни. Это было невероятное путешествие, и есть так много поводов для радости.

Хотелось бы, конечно, чтобы кто-нибудь обменялся со мной более молодым телом — хотя бы на год, чтобы я попробовал победить этих парней. Было бы неплохо. Но шутки в сторону — у меня всё ещё есть азарт. Я понимаю, что с каждым разом становится всё сложнее обыгрывать Янника и Карлоса. Но я продолжу бросать им вызов, пока это не произойдёт, – сказал Джокович в интервью на корте на турнире Six Kings Slam.

