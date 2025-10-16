Турнир АТР-250 в Алма-Ате, 2025 год: результаты матчей 16 октября

Сегодня, 16 октября, продолжился розыгрыш основной сетки турнира АТР-250 в Алма-Ате (Казахстан). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами третьего игрового дня турнира.

Теннис. Турнир АТР-250 в Алма-Ате (Казахстан). Второй круг:

Алекс Михельсен (США, 6) – Александр Вукич (Австралия) – 6:3, 6:2;

Синтаро Мочизуки (Япония, LD) – Лучано Дардери (Италия, 4) – 6:3, 6:3;

Даниил Медведев (Россия, 2) – Адам Уолтон (Австралия) – 7:5, 7:6 (7:0);

Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Карен Хачанов (Россия, 1) – 4:6, 7:6 (7:5), 6:3

Турнир в Алма-Ате проходит с 13 по 19 октября. Действующим победителем соревнований является Хачанов, который в прошлогоднем финале турнира одолел канадца Габриэля Диалло со счётом 6:2, 5:7, 6:3.