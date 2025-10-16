Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Убью тебя в номере твоего отеля». Маркета Вондроушова показала угрозы от хейтера

«Убью тебя в номере твоего отеля». Маркета Вондроушова показала угрозы от хейтера
Комментарии

Победительница Уимблдона-2023, 36-я ракетка мира чешская теннисистка Маркета Вондроушова в социальных сетях поделилась с подписчиками сообщениями, которые получила от хейтеров. В числе прочего недоброжелатели чешки отправляли угрозы в её адрес.

«Я убью тебя», «Я подмешаю яд тебе в воду», «Я убью тебя в номере твоего отеля» — такие сообщения оставил Вондроушовой пользователь с ником kumaridiot.

Сама Вондроушова, поделившись угрозами от хейтера, прокомментировала их так: «И мы снова здесь».

В своём последнем матче Вондроушова встречалась с соотечественницей Каролиной Муховой (20-я ракетка мира) в 1-м круге турнира в Нинбо (Китай) и потерпела поражение (4:6, 3:6).

Материалы по теме
Мирра провалилась в Китае, но всё равно может пройти на Итоговый. Что для этого нужно?
Мирра провалилась в Китае, но всё равно может пройти на Итоговый. Что для этого нужно?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android