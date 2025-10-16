«Убью тебя в номере твоего отеля». Маркета Вондроушова показала угрозы от хейтера

Победительница Уимблдона-2023, 36-я ракетка мира чешская теннисистка Маркета Вондроушова в социальных сетях поделилась с подписчиками сообщениями, которые получила от хейтеров. В числе прочего недоброжелатели чешки отправляли угрозы в её адрес.

«Я убью тебя», «Я подмешаю яд тебе в воду», «Я убью тебя в номере твоего отеля» — такие сообщения оставил Вондроушовой пользователь с ником kumaridiot.

Сама Вондроушова, поделившись угрозами от хейтера, прокомментировала их так: «И мы снова здесь».

В своём последнем матче Вондроушова встречалась с соотечественницей Каролиной Муховой (20-я ракетка мира) в 1-м круге турнира в Нинбо (Китай) и потерпела поражение (4:6, 3:6).