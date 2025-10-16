Скидки
Рууд — об увеличении продолжительности «Мастерсов»: я не большой поклонник этого

12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд поделился мнением об увеличении продолжительности турниров серии «Мастерс», отметив, что считает такие соревнования чересчур затянутыми.

«Лично я не большой поклонник того, что почти все турниры серии «Мастерс» стали длиннее. Это означает, что приходится дольше находиться вдали от дома. Понимаю, что в теории этот формат должен развивать наш спорт, приносить турнирам больше прибыли, привлекать больше зрителей и повышать призовые для всех теннисистов. Понимаю эту идею. Но, пережив и победы, и поражения в первом раунде, могу сказать, что такие турниры кажутся мне чересчур затянутыми.

Если проигрываешь в первом раунде Индиан-Уэллса, следующий турнир — в Майами, через две недели. Это означает огромное количество дней с расходами, ведь проживание и питание вне турниров не оплачиваются, при этом нужно платить зарплату своей команде в те недели, когда не соревнуешься, но вынужден оставаться в США. Конечно, в конце года мы получаем финансовые компенсации в виде различных бонусов, но чтобы на них претендовать, нужно сыграть определённое количество турниров», – приводит слова Рууда Punto De Break.

