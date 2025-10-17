Синнер — о Новаке Джоковиче: считаю его настоящим кумиром

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о своём отношении к сербу Новаку Джоковичу. Синнер обыграл серба в полуфинале выставочного турнира Six Kings Slam – 2025 со счётом 6:4, 6:2.

– Перестань быть таким жестоким к старшим!

– Нет, думаю, он всё уже сказал. Он потрясающий пример для молодого поколения. Наблюдать, как Новак соревнуется, тренируется, готовится к таким моментам — это невероятно. То, чего он добился в своей карьере, просто потрясающе. Действительно считаю его настоящим кумиром. Играть против него — огромная честь и привилегия. Рад сегодняшней победе, но также рад видеть его на турнирах, видеть его рядом, – сказал Синнер в интервью на корте после матча.