Джокович — об игре Синнера на Six Kings Slam: как поезд, несущийся без остановок

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал игру своего соперника итальянца Янника Синнера в полуфинале выставочного турнира Six Kings Slam (4:6, 2:6).

«Извините, что вы сегодня не увидели более длинного матча. Это его вина, не моя. Я пытался немного запугать его в последнем гейме, когда выиграл очко при 0:15, но не сработало. Это как поезд, несущийся без остановок — он просто бил по мячу со всех сторон. Янник был слишком хорош. Браво ему и удачи в финале», – сказал Джокович в интервью на корте после матча.

В финале турнира Six Kings Slam Янник Синнер сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.