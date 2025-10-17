Синнер — о предстоящем матче с Алькарасом: постараюсь подготовиться как можно лучше
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился ожиданиями от финального матча выставочного турнира Six Kings Slam – 2025, в котором ему предстоит встретиться с испанцем Карлосом Алькарасом.
Six Kings Slam. Финал
18 октября 2025, суббота. 19:00 МСК
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Янник Синнер
Я. Синнер
— Ты снова играешь против Карлоса Алькараса. Ждёшь ли этого матча?
– Я всегда жду с нетерпением, когда мы выходим друг против друга. Это здорово — и для нас, и для зрителей. Будет отличная битва. Постараюсь подготовиться как можно лучше. Конечно, это большая честь — снова сыграть против него. С нетерпением жду этого матча. Надеюсь, вы тоже. Все мы надеемся на отличную субботнюю ночь, – сказал Синнер в интервью на корте после полуфинального матча.
Комментарии
