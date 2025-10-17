«Беру пример с Новака и Карлоса». Синнер рассказал, как находит мотивацию

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, почему для него важно проводить матчи с такими игроками, как испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович.

«Для меня очень важно становиться лучше. Это самое главное. В конце карьеры хотел бы сказать, что сделал всё возможное, чтобы раскрыть себя на 100%. Успех никогда не изменит меня как человека — и это тоже очень важно.

Нужны соперничества. Нужны игроки, которые сильнее тебя. Карлос — универсальный теннисист, невероятный талант. Сегодня на корте мы это снова увидели — укороченные удары, подрезки… Он умеет всё.

Я равняюсь на этих парней. Беру пример с Новака, беру пример с Карлоса. Для меня важно иметь внутреннюю точку, где могу сказать себе: «Да, мне нужно прогрессировать, это по-настоящему важно». Именно это и мотивирует меня», – сказал Синнер в интервью на корте после полуфинального матча выставочного турнира Six Kings Slam.