Алькарас рассказал, какой момент был для него любимым в 2025 году

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, какой момент из сезона-2025 может считать для себя самым любимым.

«У меня было много замечательных моментов и на корте, и за его пределами. Этот год, без сомнения, стал лучшим в моей карьере. Если бы нужно было выбрать один момент… Не знаю, действительно сложно. Когда я выиграл «Ролан Гаррос» — это было невероятно. Когда выиграл Монте-Карло — тоже. Приехал туда после поражения в Майами, но смог восстановиться и ментально, и физически, и показать отличный теннис в Монте-Карло. Поэтому думаю, выберу именно эти моменты», – сказал Алькарас в интервью на корте после матча турнира Six Kings Slam.

Алькарас принимает участие в розыгрыше выставочного турнира Six Kings Slam. В финале соревнований он сыграет с итальянцем Янником Синнером.

Синнер — о предстоящем матче с Алькарасом: постараюсь подготовиться как можно лучше
