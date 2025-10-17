Турнир ATP-250 в Алма-Ате с Даниилом Медведевым, 2025 год: расписание матчей 17 октября

Сегодня, 17 октября, в Алма-Ате (Казахстан) продолжится мужской хардовый турнир категории ATP-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей пятого игрового дня, в ходе которого пройдут четвертьфинальные встречи.

Теннис. ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан), 1/4 финала. Расписание встреч на 17 октября (время московское):

9:00. Джеймс Дакворт (Австралия, Q) — Флавио Коболли (Италия, 3);

10:30. Фабиан Марожн (Венгрия) – Даниил Медведев (Россия, 2);

12:00. Синтаро Мочизуки (Япония, LD) – Алекс Михельсен (США, 6);

17:00. Ян-Леннард Штруфф (Германия).- Корентен Муте (Франция, 8).

Турнир ATP-250 в Алма-Ате проходит с 13 по 19 октября. Действующим победителем соревнований является 10-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов, который был посеян в текущем розыгрыше под первым номером, но завершил борьбу во втором круге. Второй номер посева — у 14-го в мировом рейтинге Даниила Медведева.

