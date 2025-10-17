Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир ATP-250 в Алма-Ате с Даниилом Медведевым, 2025 год: расписание матчей 17 октября

Турнир ATP-250 в Алма-Ате с Даниилом Медведевым, 2025 год: расписание матчей 17 октября
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 17 октября, в Алма-Ате (Казахстан) продолжится мужской хардовый турнир категории ATP-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей пятого игрового дня, в ходе которого пройдут четвертьфинальные встречи.

Теннис. ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан), 1/4 финала. Расписание встреч на 17 октября (время московское):

9:00. Джеймс Дакворт (Австралия, Q) — Флавио Коболли (Италия, 3);
10:30. Фабиан Марожн (Венгрия) – Даниил Медведев (Россия, 2);
12:00. Синтаро Мочизуки (Япония, LD) – Алекс Михельсен (США, 6);
17:00. Ян-Леннард Штруфф (Германия).- Корентен Муте (Франция, 8).

Турнир ATP-250 в Алма-Ате проходит с 13 по 19 октября. Действующим победителем соревнований является 10-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов, который был посеян в текущем розыгрыше под первым номером, но завершил борьбу во втором круге. Второй номер посева — у 14-го в мировом рейтинге Даниила Медведева.

Календарь турнира ATP-250 в Алма-Ате
Сетка турнира ATP-250 в Алма-Ате

Видео: Медведев в Алма-Ате провёл автограф-сессию с болельщиками

Материалы по теме
Хачанов не защитил титул в Алма-Ате! Это уже четвёртое поражение подряд для Карена
Хачанов не защитил титул в Алма-Ате! Это уже четвёртое поражение подряд для Карена
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android