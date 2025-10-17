Медведев — Марожан: текстовая онлайн-трансляция пройдёт после 10:30 мск
Сегодня, 17 октября, на мужском турнире АТР-250 в Алма-Ате состоится четвертьфинальный матч, в котором встретятся 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев (16-й посев) и 54-й номер рейтинга ATP венгр Фабиан Марожан. Встреча начнётся не ранее 10:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Алма-Ата. 1/4 финала
17 октября 2025, пятница. 10:30 МСК
52
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
Не начался
|1
|2
|3
|
|
14
Даниил Медведев
Д. Медведев
Ранее в четвёртом круге Медведев переиграл 76-ю ракетку мира австралийца Адама Уолтона
— 7:5, 7:6. Марожан на этой стадии выбил из турнира 34-го в рейтинге ATP американца Брэндона Накашиму — 7:6, 6:1.
Турнир в Алма-Ате проходит с 13 по 19 октября. Действующим победителем соревнований является Карен Хачанов, который в прошлогоднем финале турнира одолел канадца Габриэля Диалло со счётом 6:2, 5:7, 6:3.
