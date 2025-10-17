Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Турнир WTA-500 в Нинбо, 2025 год: расписание матчей 17 октября

Сегодня, 17 октября, в Нинбо (Китай) продолжатся матчи турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей очередного игрового дня.

Теннис. WTA-500 в Нинбо (Китай), 2-й круг. Расписание встреч на 17 октября (время московское):

8:00. Белинда Бенчич (Швейцария, 6) — Жасмин Паолини (Италия, 2);

9:30. Екатерина Александрова (Россия,4 ) — Маккартни Кесслер (США, LD);

11:30. Айла Томлянович (Австралия, Q) — Елена Рыбакина (Казахстан, 3);

14:00. Чжу Линь (Китай, WC) — Диана Шнайдер (Россия, 7).

Турнир в Нинбо проходит с 13 по 19 октября. Действующей чемпионкой соревнований является австралийская теннисистка российского происхождения Дарья Касаткина, в финале прошлого года обыгравшая Мирру Андрееву.