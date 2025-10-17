Скидки
Теннис

Наоми Осака снялась с турнира WTA-500 в Осаке из-за травмы, Кристиан вышла в полуфинал

Наоми Осака снялась с турнира WTA-500 в Осаке из-за травмы, Кристиан вышла в полуфинал
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», 16-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака снялась из-за травмы перед матчем 1/4 финала на турнире категории WTA-500 в Осаке с представительницей Румынии Жаклин Кристиан (47-й номер рейтинга).

Осака. 1/4 финала
17 октября 2025, пятница. 07:00 МСК
Наоми Осака
16
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
Rt
1 2 3
         
         
Жаклин Кристиан
47
Румыния
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан

«Наоми Осака не восстановилась после травмы левой ноги, полученной во время матча второго раунда турнира в городе Осака, и снялась с четвертьфинала», — сказано в сообщении на официальном аккаунте турнира в X.

За выход в финал турнира в Осаке Жаклин Кристиан поборется с победительницей матча Тереза Валентова (Чехия) — Ольга Данилович (Сербия).

