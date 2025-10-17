Янник Синнер обыграл Новака Джоковича, Ничушкин оформил дубль в НХЛ. Главное к утру

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал выставочного турнира Six Kings Slam, обыграв в матче 1/2 финала сербского теннисиста Новака Джоковича, российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс», форвард из России Павел Дорофеев из «Вегас Голден Найтс» отметился заброшенной шайбой и голевой передачей в матче НХЛ сезона-2025/2026 с «Бостон Брюинз». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».