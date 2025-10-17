Янник Синнер обыграл Новака Джоковича, Ничушкин оформил дубль в НХЛ. Главное к утру
Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал выставочного турнира Six Kings Slam, обыграв в матче 1/2 финала сербского теннисиста Новака Джоковича, российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс», форвард из России Павел Дорофеев из «Вегас Голден Найтс» отметился заброшенной шайбой и голевой передачей в матче НХЛ сезона-2025/2026 с «Бостон Брюинз». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Синнер обыграл Джоковича и вышел в финал турнира Six Kings Slam, где сыграет с Алькарасом.
- Дубль Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Коламбус».
- «Вегас» победил «Бостон» в матче с 11 шайбами. У Дорофеева гол+пас, у Задорова гол.
- Гол 39-летнего Малкина помог «Питтсбургу» победить в гостях «Лос-Анджелес» после счёта 0:2.
- Роналду — самый высокооплачиваемый футболист по версии Forbes, Месси получает вдвое меньше.
- Московское «Динамо» отыгралось в конце третьего периода и победило «Шанхай» по буллитам.
- Никита Гусев стал первым игроком КХЛ, реализовавшим 40 бросков в сериях буллитов.
- Никишин повторил редкое достижение в истории «Каролины», покорявшееся лишь одному игроку.
- «Айлендерс» без Сорокина оформили с «Эдмонтоном» первую победу в сезоне.
- «Кубань Холдинг» из Второй лиги победила «Черноморец» в Кубке России.
Комментарии