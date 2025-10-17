Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

17 октября главные новости спорта хоккей, теннис, ATP, НХЛ, КХЛ, кубок России

Янник Синнер обыграл Новака Джоковича, Ничушкин оформил дубль в НХЛ. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал выставочного турнира Six Kings Slam, обыграв в матче 1/2 финала сербского теннисиста Новака Джоковича, российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс», форвард из России Павел Дорофеев из «Вегас Голден Найтс» отметился заброшенной шайбой и голевой передачей в матче НХЛ сезона-2025/2026 с «Бостон Брюинз». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Синнер обыграл Джоковича и вышел в финал турнира Six Kings Slam, где сыграет с Алькарасом.
  2. Дубль Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Коламбус».
  3. «Вегас» победил «Бостон» в матче с 11 шайбами. У Дорофеева гол+пас, у Задорова гол.
  4. Гол 39-летнего Малкина помог «Питтсбургу» победить в гостях «Лос-Анджелес» после счёта 0:2.
  5. Роналду — самый высокооплачиваемый футболист по версии Forbes, Месси получает вдвое меньше.
  6. Московское «Динамо» отыгралось в конце третьего периода и победило «Шанхай» по буллитам.
  7. Никита Гусев стал первым игроком КХЛ, реализовавшим 40 бросков в сериях буллитов.
  8. Никишин повторил редкое достижение в истории «Каролины», покорявшееся лишь одному игроку.
  9. «Айлендерс» без Сорокина оформили с «Эдмонтоном» первую победу в сезоне.
  10. «Кубань Холдинг» из Второй лиги победила «Черноморец» в Кубке России.
Материалы по теме
Топ-матчи пятницы: «ПСЖ» в Лиге 1, Мэттьюс против Панарина в НХЛ и теннис
Топ-матчи пятницы: «ПСЖ» в Лиге 1, Мэттьюс против Панарина в НХЛ и теннис
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android