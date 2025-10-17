Циципас — о поражении от Синнера: увидев величие своими глазами, жаждешь большего

24-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал очередной пост после поражения от четырёхкратного победителя турниров «Большого шлема», второй ракетки мира итальянца Янника Синнера на выставочном турнире Six Kings Slam в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) — 2:6, 3:6.

«Увидев величие своими глазами, ты жаждешь большего. Усердно работаю над тем, чтобы достойно завершить сезон в Вене, Париже и Афинах», — написал Циципас на личной странице в социальных сетях.

На Six Kings Slam принимают участие шесть теннисистов. Они все получат как минимум по $ 1,5 млн. Главный приз в $ 6 млн, как и в прошлом году, Янник Синнер разыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.