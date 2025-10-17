Медведев: надеюсь, буду чувствовать себя лучше во время турнира в Алма-Ате

Российский теннисист Даниил Медведев (14-я ракетка мира) рассказал о своём состоянии после победы в первом круге турнира категории ATP-250 в Алма-Ате. На старте он обыграл австралийца Адама Уолтона (76-е место в мировом рейтинге). Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6 в пользу Медведева.

— Как себя чувствуешь, показалось, что один из физически сложных матчей.

— Немного второй сет физически, первый был лёгким, мы оба круто подавали, вроде за 35 минут сыграли. При том, что 7:5 счёт можно час играть. Во втором сете были долгие геймы и розыгрыши, было немножко тяжелее, но физически чувствовал себя лучше и лучше по ходу матча. Рад, что смог победить, надеюсь, буду чувствовать себя лучше во время турнира, — сказал Медведев в интервью «Больше!».

В следующем круге Даниил Медведев сыграет с представителем Венгрии Фабианом Марожаном, который во втором круге обыграл американца Брэндона Накашиму.