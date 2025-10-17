Скидки
Фрэнсис Тиафо досрочно завершил сезон-2025 и расстался со всей своей командой

Фрэнсис Тиафо досрочно завершил сезон-2025 и расстался со всей своей командой
29-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо объявил о досрочном завершении сезона-2025, а также сообщил, что расстался со всей своей командой. В концовке сезона Тиафо проиграл пять матчей подряд.

«2025-й для меня закончился рано. Сезон получился не таким, как я надеялся, но я извлёк много уроков как на корте, так и за его пределами.

Хочу выразить огромную благодарность своей команде. Я с этими ребятами уже несколько лет. Мы пережили невероятные моменты, которые я запомню навсегда. Тем не менее я решил, что пора что-то менять. Очень ценю вашу любовь, энергию, страсть и братство. Это был замечательный путь, и впереди нас всех ждёт только больше и лучше.

С нетерпением жду, что меня ждёт, и готов работать. Спасибо за всю любовь и поддержку. Лучшее ещё впереди», — написал Тиафо на личной странице в соцсетях.

