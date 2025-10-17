Кузнецова — о призовых: ты входишь в топ-200, звучит круто, но денег на это почти нет

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова отреагировала на слова Валантена Вашеро, который рассказал, на что потратит призовые, заработанные после победы на «Мастерсе» в Шанхае.

«Чемпион Шанхая Валантен Вашеро рассказал, на что потратит призовые. Благодаря своей победе на «Мастерсе» он заработал больше, чем за всю свою карьеру, и взлетел в рейтинге больше, чем на 150 позиций.

Очень часто спрашивают про призовые: в чём разница и куда вообще теннисисты тратят эти деньги. Вот тут — наглядный пример. Интервью с Валантеном Вашеро, который рассказывает, как сильно меняется жизнь между 200-м местом в рейтинге и позицией повыше.

Когда ты стоишь в районе 200-й строчки, у тебя нет особого бюджета: едва хватает на команду, перелёты и тренера. И вроде бы — ты входишь в топ-200 лучших игроков планеты, звучит круто, но денег на это «круто» у тебя почти нет.

А вот когда немного поднимаешься, появляются реальные призовые — и интересно наблюдать, куда спортсмены их направляют. Валантен, например, просто хочет путешествовать с семьёй и поддержать своих тренеров.

Потому что те, кто уже стоит высоко и может позволить себе возить близких, живут и играют с большим комфортом. А для большинства — это всё ещё борьба и одиночество в туре. Поэтому Вашеро молодец, добился и заслужил», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.