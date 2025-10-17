«Такие же, как и были до». Екатерина Александрова — об ощущениях от дебюта в топ-10

Российская теннисистка Екатерина Александрова прокомментировала свой дебют в топ-10 рейтинга WTA на этой неделе.

— Ты вошла в топ-10 теннисисток мира, твои ощущения?

— Такие же, как и были до. Раньше казалось, что будет по-другому, но в целом всё как было, так и осталось. Добавились новые цели и стремления.

— В спонсорских контрактах обычно прописываются бонусы за рейтинг, выплачиваемые в конце года. В твоём случае предусмотрено?

— Пытаюсь об этом не думать, сезон ещё не закончился, осталось пару турниров, каждую неделю может всё меняться. Пытаюсь не думать, чтобы не отвлекало от игр и тренировок. Как будет на конец года — так и будет. Считаю, что этот год был отличным, сам по себе результат. Несмотря на то, как сложится концовка, я весьма довольна, — сказала Александрова в видео на канале First&Red в VK Видео.