«Если сложится — отлично». Александрова оценила возможность попасть на Итоговый турнир WTA

Российская теннисистка Екатерина Александрова высказалась о возможности попасть на Итоговый турнир WTA, где выступят восемь лучших игроков по итогам сезона.

— Ты можешь попасть на Итоговый. Насколько это важно для тебя или ты стараешься не думать?

— На сам Итоговый вроде бы попасть уже не могу. Единственный шанс попасть — быть запасной.

— Очень часто запасные попадают и играют.

— Если сложится — отлично, нет, так тоже ничего страшного. Понятно, что все периодически проверяют эту гонку, но я стараюсь об этом не думать. Это начинает сильно отвлекать, начинаешь думать не о том, о чём надо, вместо того, чтобы выходить на корт и играть, — сказала Александрова в видео на канале First&Red в VK Видео.