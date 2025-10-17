Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Если сложится — отлично». Александрова оценила возможность попасть на Итоговый турнир WTA

«Если сложится — отлично». Александрова оценила возможность попасть на Итоговый турнир WTA
Комментарии

Российская теннисистка Екатерина Александрова высказалась о возможности попасть на Итоговый турнир WTA, где выступят восемь лучших игроков по итогам сезона.

— Ты можешь попасть на Итоговый. Насколько это важно для тебя или ты стараешься не думать?
— На сам Итоговый вроде бы попасть уже не могу. Единственный шанс попасть — быть запасной.

— Очень часто запасные попадают и играют.
— Если сложится — отлично, нет, так тоже ничего страшного. Понятно, что все периодически проверяют эту гонку, но я стараюсь об этом не думать. Это начинает сильно отвлекать, начинаешь думать не о том, о чём надо, вместо того, чтобы выходить на корт и играть, — сказала Александрова в видео на канале First&Red в VK Видео.

Материалы по теме
Первая после Мирры. Александрова — новая россиянка в топ-10 рейтинга WTA
Первая после Мирры. Александрова — новая россиянка в топ-10 рейтинга WTA
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android