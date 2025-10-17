«Напрячься всего пару раз». Екатерина Александрова поделилась настроем на концовку сезона

10-я ракетка мира 30-летняя российская теннисистка Екатерина Александрова оценила уровень своей энергии в концовке сезона и поделилась настроем на последние турниры.

— К концу года обычно тяжело сохранить энергию. У тебя остались силы или держишься на морально-волевых?

— Когда как, волнами. Бывают моменты, когда кажется, что сил нет и уже нет ни желания, ни настроения. Но если это перебороть, то понимаешь, что это точно такие же турниры, как в начале или в середине года. Напрячься всего пару раз, и уже можно со спокойной совестью отдыхать, — сказала Александрова в видео на канале First&Red в VK Видео.