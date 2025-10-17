Скидки
«Для тренировок там был рай». Александрова — о переезде из России в Чехию

«Для тренировок там был рай». Александрова — о переезде из России в Чехию
Российская теннисистка Екатерина Александрова рассказала о переезде из России в Чехию в юном возрасте.

— В юном возрасте вместе с семьёй ты переехала в Чехию, до этого полтора года тренировалась в Москве, чем отличались условия?
— Прага намного меньше, чем Москва, но при этом там было очень много условий для тренировок, много кортов, что и сейчас там есть. В любом небольшом теннисном клубе, городке, у них по-любому будет несколько [кортов]. Это очень доступно, ценник на корты очень приемлемый.

Всегда было с кем поиграть, очень много желающих. Атмосфера была более спокойная, расслабленная, не такая сумасшедшая, как в Москве. Мне кажется, для тренировок там был рай, — сказала Александрова в видео на канале First&Red в VK Видео.

