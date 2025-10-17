Скидки
Теннис Новости

Екатерина Александрова рассказала, кто помогал ей на старте теннисной карьеры

Российская теннисистка Екатерина Александрова рассказала, что получала помощь от родителей и владельца теннисного клуба на страте карьеры.

— Получала ли ты поддержку от Чехии или от России?
— Могу сказать точно, что я получала поддержку только от своих родителей. В Чехии тоже мне помогали, но не могу сказать, что это была федерация, это был просто один владелец теннисного клуба, который очень любил теннис и который почему-то видел во мне потенциал. И он решил помочь, за что я ему очень сильно благодарна.

— Он помогал финансово или он давал бесплатно корты?
— Он позвал меня играть за свою команду и предоставлял корты, то есть у меня были и крытые корты, и на улице. В плане места для тренировок это сыграло ключевую роль, — сказала Александрова в видео на канале First&Red в VK Видео.

