Флавио Коболли завершил выступление на турнире ATP-250 в Алма-Ате, проиграв Дакворту
22-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли завершил выступление на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате. В матче 1/4 финала он проиграл 138-й ракетке мира австралийцу Джеймсу Дакворту. Встреча завершилась со счётом 3:6, 2:6.
Алма-Ата. 1/4 финала
17 октября 2025, пятница. 09:10 МСК
138
Джеймс Дакворт
Д. Дакворт
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
22
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Матч продолжался 1 час 31 минуту. За это время Коболли выполнил пять подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и не реализовал пять заработанных брейк-пойнтов. На счету Дакворта два эйса, одна двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 13.
Турнир ATP-250 в Алма-Ате проходит с 13 по 19 октября. Действующим победителем соревнований является 10-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов, который был посеян в текущем розыгрыше под первым номером, но завершил борьбу во втором круге.
