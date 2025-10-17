Скидки
Джеймс Дакворт — Флавио Коболли, результат матча 17 октября 2025, счет 2:0, 1/4 финала турнира в Алма-Ате

Флавио Коболли завершил выступление на турнире ATP-250 в Алма-Ате, проиграв Дакворту
Комментарии

22-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли завершил выступление на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате. В матче 1/4 финала он проиграл 138-й ракетке мира австралийцу Джеймсу Дакворту. Встреча завершилась со счётом 3:6, 2:6.

Алма-Ата. 1/4 финала
17 октября 2025, пятница. 09:10 МСК
Джеймс Дакворт
138
Австралия
Джеймс Дакворт
Д. Дакворт
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Флавио Коболли
22
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли

Матч продолжался 1 час 31 минуту. За это время Коболли выполнил пять подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и не реализовал пять заработанных брейк-пойнтов. На счету Дакворта два эйса, одна двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 13.

Турнир ATP-250 в Алма-Ате проходит с 13 по 19 октября. Действующим победителем соревнований является 10-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов, который был посеян в текущем розыгрыше под первым номером, но завершил борьбу во втором круге.

