Флавио Коболли завершил выступление на турнире ATP-250 в Алма-Ате, проиграв Дакворту

22-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли завершил выступление на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате. В матче 1/4 финала он проиграл 138-й ракетке мира австралийцу Джеймсу Дакворту. Встреча завершилась со счётом 3:6, 2:6.

Матч продолжался 1 час 31 минуту. За это время Коболли выполнил пять подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и не реализовал пять заработанных брейк-пойнтов. На счету Дакворта два эйса, одна двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 13.

Турнир ATP-250 в Алма-Ате проходит с 13 по 19 октября. Действующим победителем соревнований является 10-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов, который был посеян в текущем розыгрыше под первым номером, но завершил борьбу во втором круге.