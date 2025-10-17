Скидки
«Исключительно заслуга Игоря». Александрова рассказала, в чём стала лучше в сезоне-2025

«Исключительно заслуга Игоря». Александрова рассказала, в чём стала лучше в сезоне-2025
10-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова назвала элементы игры, в которых улучшилась в текущем сезоне, а также высоко оценила роль своего тренера Игоря Андреева в изменениях.

— А в чём ты прибавила за последний год?
— Как мне хочется верить, стало больше стабильности на задней линии. Возможно, всё-таки не так много таких глупых, невынужденных ошибок. Хотя всё равно их ещё достаточно, есть над чем работать. Но мне хочется верить, что их всё-таки стало чуть меньше. Возможно, выбор ударов.

— Ты имеешь в виду, что ты стала более тактически подготовленной, лучше оцениваешь слабые и сильные стороны соперника?
— Даже не сколько соперника, а ситуацию на корте. Если до этого были мячи, которые я сильно била в надежде на то, что попадёт, а он не попадал, то сейчас я стараюсь выйти из неудобной ситуации.

— Это заслуга Андреева?
— Это исключительно заслуга Игоря, потому что я так раньше никогда не делала (смеётся), — сказала Александрова в видео на канале First&Red в VK Видео.

