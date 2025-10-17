«В целом всё равно». Екатерина Александрова — о мечте выиграть турнир «Большого шлема»

10-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова рассказала, что хотела бы выиграть турнир «Большого шлема» для полного удовлетворения карьерой.

— У каждого спортсмена есть цель, ради которой он готов работать годами. Что станет моментом, когда ты сможешь сказать: «Да, я довольна своей карьерой»?

— Это, конечно, банально для теннисиста. Наверное, выиграть турнир «Большого шлема». Тогда, наверное, я могла бы с полной уверенностью сказать, что довольна своей карьерой. А так как-то в целом всё равно. Я не знаю, если это в целом у всех так, или, может, только я такая. Неважно, какого уровня ты добиваешься в игре, в рейтинге или ещё что-то, на момент кажется, что этого никогда недостаточно. И как бы ты хорошо ни играл, кажется, что ты можешь лучше и должен лучше.

Все результаты, они кажутся, что вот, надо ещё, надо лучше, надо выигрывать. В моменте всегда кажется мало, — сказала Александрова в видео на канале First&Red в VK Видео.