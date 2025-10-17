Скидки
«Он сам спортсмен, хоккеист». Александрова — о своём возлюбленном

Российская теннисистка Екатерина Александрова рассказала о поддержке своего молодого человека на матчах.

— Помимо Игоря, на трибуне тебя поддерживает ещё один человек. Я могу уточнить, кто он?
— Да, это мой молодой человек, Алексей. Он теперь ещё отвечает за мою физподготовку, потому что он сам спортсмен, хоккеист.

— Классика жанра — теннисистки и хоккеисты.
— Да, поэтому он отвечает ещё и за мои физическое и эмоциональное состояния, — сказала Александрова в видео на канале First&Red в VK Видео.

Ранее Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай). Во втором круге она одержала победу над китаянкой Юань Юэ (108-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3.

