Теннис

Белинда Бенчич — Жасмин Паолини, результат матча 17 октября 2025, счёт 1:2, четвертьфинал WTA 500 Нинбо

Жасмин Паолини вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Нинбо, обыграв Белинду Бенчич
Комментарии

Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини вышла в полуфинал на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай). В четвертьфинале она одержала волевую победу над швейцаркой Белиндой Бенчич (14-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 7:5, 6:3.

Нинбо. 1/4 финала
17 октября 2025, пятница. 08:10 МСК
Белинда Бенчич
14
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		5 3
5 		7 6
         
Жасмин Паолини
8
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

Матч продолжался 3 часа 18 минут. За это время Паолини выполнила четыре подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 20. На счету Бенчич три эйса, шесть двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14.

В полуфинале турнира в Нинбо Жасмин Паолини встретится с победительницей матча Айла Томлянович (Австралия) — Елена Рыбакина (Казахстан).

