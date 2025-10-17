Жасмин Паолини вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Нинбо, обыграв Белинду Бенчич
Поделиться
Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини вышла в полуфинал на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай). В четвертьфинале она одержала волевую победу над швейцаркой Белиндой Бенчич (14-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 7:5, 6:3.
Нинбо. 1/4 финала
17 октября 2025, пятница. 08:10 МСК
14
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|3
|
|7
|6
8
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Матч продолжался 3 часа 18 минут. За это время Паолини выполнила четыре подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 20. На счету Бенчич три эйса, шесть двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14.
В полуфинале турнира в Нинбо Жасмин Паолини встретится с победительницей матча Айла Томлянович (Австралия) — Елена Рыбакина (Казахстан).
Материалы по теме
Комментарии
- 17 октября 2025
-
11:58
-
11:58
-
11:45
-
11:43
-
11:34
-
11:32
-
11:17
-
10:58
-
10:55
-
10:43
-
10:37
-
10:35
-
10:22
-
09:59
-
09:54
-
09:54
-
09:45
-
09:38
-
09:30
-
08:30
-
07:45
-
06:38
-
06:04
-
06:00
-
00:57
-
00:48
-
00:36
-
00:19
-
00:04
- 16 октября 2025
-
23:46
-
23:26
-
23:19
-
23:05
-
23:02
-
22:35