Жасмин Паолини вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Нинбо, обыграв Белинду Бенчич

Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини вышла в полуфинал на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай). В четвертьфинале она одержала волевую победу над швейцаркой Белиндой Бенчич (14-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 7:5, 6:3.

Матч продолжался 3 часа 18 минут. За это время Паолини выполнила четыре подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 20. На счету Бенчич три эйса, шесть двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14.

В полуфинале турнира в Нинбо Жасмин Паолини встретится с победительницей матча Айла Томлянович (Австралия) — Елена Рыбакина (Казахстан).