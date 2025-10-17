Скидки
Теннис

Жасмин Паолини обошла Мирру Андрееву в гонке на Итоговый турнир WTA — 2025

Жасмин Паолини обошла Мирру Андрееву в гонке на Итоговый турнир WTA — 2025
Аудио-версия:
Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини вышла на седьмое место в лайв-рейтинге Чемпионской гонки WTA после выхода в полуфинал на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай). В 1/4 финала она победила швейцарку Белинду Бенчич — 5:7, 7:5, 6:3.

Нинбо. 1/4 финала
17 октября 2025, пятница. 08:10 МСК
Белинда Бенчич
14
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		5 3
5 		7 6
         
Жасмин Паолини
8
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

Паолини опередила в гонке 18-летнюю российскую теннисистку Мирру Андрееву, которая теперь занимает восьмое место. На этой неделе Андреева не опустится с восьмого места, но на следующей неделе её может обойти Елена Рыбакина из Казахстана. Отметим, что Мирра квалифицируется на Итоговый, если Рыбакина проиграет в четвертьфинале Нинбо.

Андреева больше не заявлена на турниры в 2025 году, Паолини и Рыбакина собираются играть в Токио (Япония) на следующей неделе.

Итоговый чемпионат WTA — 2025 пройдёт с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Мирра Андреева в любом случае туда поедет, так как квалифицировалась на турнир в парном разряде с соотечественницей Дианой Шнайдер.

