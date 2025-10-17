Жасмин Паолини обошла Мирру Андрееву в гонке на Итоговый турнир WTA — 2025

Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини вышла на седьмое место в лайв-рейтинге Чемпионской гонки WTA после выхода в полуфинал на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай). В 1/4 финала она победила швейцарку Белинду Бенчич — 5:7, 7:5, 6:3.
|1
|2
|3
|
|5
|3
|
|7
|6
Паолини опередила в гонке 18-летнюю российскую теннисистку Мирру Андрееву, которая теперь занимает восьмое место. На этой неделе Андреева не опустится с восьмого места, но на следующей неделе её может обойти Елена Рыбакина из Казахстана. Отметим, что Мирра квалифицируется на Итоговый, если Рыбакина проиграет в четвертьфинале Нинбо.
Андреева больше не заявлена на турниры в 2025 году, Паолини и Рыбакина собираются играть в Токио (Япония) на следующей неделе.
Итоговый чемпионат WTA — 2025 пройдёт с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Мирра Андреева в любом случае туда поедет, так как квалифицировалась на турнир в парном разряде с соотечественницей Дианой Шнайдер.
- 17 октября 2025
-
12:07
-
11:58
-
11:58
-
11:45
-
11:43
-
11:34
-
11:32
-
11:17
-
10:58
-
10:55
-
10:43
-
10:37
-
10:35
-
10:22
-
09:59
-
09:54
-
09:54
-
09:45
-
09:38
-
09:30
-
08:30
-
07:45
-
06:38
-
06:04
-
06:00
-
00:57
-
00:48
-
00:36
-
00:19
-
00:04
- 16 октября 2025
-
23:46
-
23:26
-
23:19
-
23:05
-
23:02