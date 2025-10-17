Скидки
Александрова — об отпуске: хотела бы поехать куда-то в горы, в Швейцарию или в Италию

10-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова рассказала, как планирует провести отпуск после окончания сезона-2025.

— Как ты планируешь провести время вне сезона? Планы есть?
— Планы есть, уже давно. Я бы хотела поехать куда-то в горы, в Швейцарию или в Италию.

— Активный отдых?
— Он не совсем пассивный, но и не суперактивный. Прогулки, спа, хайкинг. Не совсем просто лежать и отдыхать. Как-то в последнее время очень жарко везде, и хочется осени, прохлады. Для снега ещё рано, но в целом такого чего-то прохладного.

— Ты билеты ещё не купила?
— Ещё ничего не купила, я просто примерно планирую, в зависимости от того, как всё закончится. И вот уже после последнего турнира, когда уже всё будет понятно, тогда я всё забронирую и всё куплю, — сказала Александрова в видео на канале First&Red в VK Видео.

