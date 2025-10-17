Скидки
Екатерина Александрова заявила о желании выиграть Уимблдон

Екатерина Александрова заявила о желании выиграть Уимблдон
10-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова назвала турнир «Большого шлема», который хотела бы выиграть в первую очередь. Спортсменка заявила о желании завоевать титул Уимблдона.

— Ты сказала, что в идеале хотела бы выиграть турнир «Большого шлема». Какой турнир ты хотела бы выиграть из четырёх?
— Если прям честно, то без разницы. Я бы с удовольствием выиграла абсолютно любой. Если выбирать, то Уимблдон.

— Почему он?
— Сам турнир настолько красивый, исторический. Всегда смотрела эти матчи, и всё так красиво выглядит, манит, — сказала Александрова в видео на канале First&Red в VK Видео.

