Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Я в деле!» Актёр Уилл Смит согласился сыграть Янника Синнера в фильме

«Я в деле!» Актёр Уилл Смит согласился сыграть Янника Синнера в фильме
Комментарии

Знаменитый американский актёр Уилл Смит отреагировал на слова четырёхкратного победителя турниров «Большого шлема», второй ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера о том, что Смит мог бы сыграть его в фильме.

«Пусть будет Уилл Смит. Почему бы и нет?» — сказал Синнер.

Уилл Смит сделал репост публикации со словами Синнера. Затем опубликовал фотографию, на которой его лицо прифотошоплено к фото Синнера с чемпионским титулом Уимблдона-2025.

«Я В ДЕЛЕ!!!!!!!» — написал Смит.

Фото: Скриншот соцсетей Уилла Смита

На этой неделе Янник Синнер играет на выставочном турнире Six Kings Slam в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В финале он встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.

Материалы по теме
«Уилл Смит. Почему бы и нет?» Синнер — об актёре, который мог бы сыграть его в фильме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android