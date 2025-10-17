Даниил Медведев уверенно вышел в полуфинал турнира АТР-250 в Алма-Ате
Поделиться
14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира категории АТР-250 в Алма-Ате. В матче 1/4 финала он в двух сетах обыграл венгра Фабиана Марожана. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2.
Алма-Ата. 1/4 финала
17 октября 2025, пятница. 11:00 МСК
52
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
14
Даниил Медведев
Д. Медведев
Встреча теннисистов продлилась 1 час 2 минуты. За это время Медведев сделал семь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. Марожан сделал две подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх.
Турнир в Алма-Ате проходит с 13 по 19 октября. Действующим победителем соревнований является Карен Хачанов, который в прошлогоднем финале турнира одолел канадца Габриэля Диалло со счётом 6:2, 5:7, 6:3.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 октября 2025
-
12:48
-
12:47
-
12:39
-
12:07
-
11:58
-
11:58
-
11:45
-
11:43
-
11:34
-
11:32
-
11:17
-
10:58
-
10:55
-
10:43
-
10:37
-
10:35
-
10:22
-
09:59
-
09:54
-
09:54
-
09:45
-
09:38
-
09:30
-
08:30
-
07:45
-
06:38
-
06:04
-
06:00
-
00:57
-
00:48
-
00:36
-
00:19
-
00:04
- 16 октября 2025
-
23:46
-
23:26