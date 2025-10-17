Скидки
Даниил Медведев — Фабиан Марожан, результат матча 17 октября 2025, счет 2:0, 1/4 финала турнира в Алма-Ате

Даниил Медведев уверенно вышел в полуфинал турнира АТР-250 в Алма-Ате
14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира категории АТР-250 в Алма-Ате. В матче 1/4 финала он в двух сетах обыграл венгра Фабиана Марожана. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2.

Алма-Ата. 1/4 финала
17 октября 2025, пятница. 11:00 МСК
Фабиан Марожан
52
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		2
7 		6
         
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Встреча теннисистов продлилась 1 час 2 минуты. За это время Медведев сделал семь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. Марожан сделал две подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх.

Турнир в Алма-Ате проходит с 13 по 19 октября. Действующим победителем соревнований является Карен Хачанов, который в прошлогоднем финале турнира одолел канадца Габриэля Диалло со счётом 6:2, 5:7, 6:3.

