Даниил Медведев уверенно вышел в полуфинал турнира АТР-250 в Алма-Ате

14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира категории АТР-250 в Алма-Ате. В матче 1/4 финала он в двух сетах обыграл венгра Фабиана Марожана. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2.

Встреча теннисистов продлилась 1 час 2 минуты. За это время Медведев сделал семь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. Марожан сделал две подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх.

Турнир в Алма-Ате проходит с 13 по 19 октября. Действующим победителем соревнований является Карен Хачанов, который в прошлогоднем финале турнира одолел канадца Габриэля Диалло со счётом 6:2, 5:7, 6:3.