Даниил Медведев вышел в полуфинал на третьем турнире подряд

14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев третий раз подряд сыграет в полуфинале турнира категории АТР.

Сегодня, 17 октября, Медведев вышел в полуфинал турнира категории АТР-250 в Алма-Ате (Казахстан). В матче 1/4 финала он в двух сетах обыграл венгра Фабиана Марожана. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2. Ранее Медведев доходил до полуфиналов «Мастерса» в Шанхае и «пятисотника» в Пекине.

Турнир в Алма-Ате проходит с 13 по 19 октября. Действующим победителем соревнований является Карен Хачанов, который в прошлогоднем финале турнира одолел канадца Габриэля Диалло со счётом 6:2, 5:7, 6:3.