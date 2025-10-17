Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Определились полуфиналистки турнира WTA-250 в Осаке

Определились полуфиналистки турнира WTA-250 в Осаке
Комментарии

На турнире категории WTA-250 в японской Осаке завершились матчи стадии 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со сформировавшимися парами полуфиналов.

Теннис. Турнир WTA-250 в Осаке (Япония). Полуфинальные пары:

  • Жаклин Кристиан (Румыния) — Тереза Валентова (Чехия, Q).
  • Лейла Фернандес (Канада, 4) — Сорана Кырстя (Румыния).

Главная звезда турнира 16-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака не вышла на четвертьфинальный матч с Жаклин Кристиан, она снялась из-за травмы.

Турнир в Осаке проходит с 13 по 19 октября. В прошлом году титул на соревнованиях завоевала представительница Нидерландов Сюзан Ламенс.

Календарь турнира в Осаке
Сетка турнира в Осаке
Материалы по теме
Жасмин Паолини обошла Мирру Андрееву в гонке на Итоговый турнир WTA — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android