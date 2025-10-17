Определились полуфиналистки турнира WTA-250 в Осаке

На турнире категории WTA-250 в японской Осаке завершились матчи стадии 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со сформировавшимися парами полуфиналов.

Теннис. Турнир WTA-250 в Осаке (Япония). Полуфинальные пары:

Жаклин Кристиан (Румыния) — Тереза Валентова (Чехия, Q).

Лейла Фернандес (Канада, 4) — Сорана Кырстя (Румыния).

Главная звезда турнира 16-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака не вышла на четвертьфинальный матч с Жаклин Кристиан, она снялась из-за травмы.

Турнир в Осаке проходит с 13 по 19 октября. В прошлом году титул на соревнованиях завоевала представительница Нидерландов Сюзан Ламенс.