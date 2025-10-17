«Получить пинка под зад всегда неприятно». Джокович — о поражении от Синнера в Эр-Рияде

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о поражении в полуфинале Six Kings Slam от четырёхкратного чемпиона мэйджоров, второй ракетки мира итальянца Янника Синнера — 4:6, 2:6.

«Получить пинка под зад всегда неприятно. Я выкладываюсь по полной. Для меня невероятно всё ещё оставаться в числе пяти, 10 лучших теннисистов мира. Любовь и страсть к теннису никуда не делись», — приводит слова Джоковича Punto de Break.

В субботу, 18 октября, Джокович сыграет матч за третье место в рамках выставочного турнира Six Kings Slam в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Его соперник — четвёртая ракетка мира американец Тейлор Фриц.