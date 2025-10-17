«Получить пинка под зад всегда неприятно». Джокович — о поражении от Синнера в Эр-Рияде
24-кратный победитель турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о поражении в полуфинале Six Kings Slam от четырёхкратного чемпиона мэйджоров, второй ракетки мира итальянца Янника Синнера — 4:6, 2:6.
Six Kings Slam. 1/2 финала
16 октября 2025, четверг. 21:30 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Новак Джокович
Н. Джокович
«Получить пинка под зад всегда неприятно. Я выкладываюсь по полной. Для меня невероятно всё ещё оставаться в числе пяти, 10 лучших теннисистов мира. Любовь и страсть к теннису никуда не делись», — приводит слова Джоковича Punto de Break.
В субботу, 18 октября, Джокович сыграет матч за третье место в рамках выставочного турнира Six Kings Slam в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Его соперник — четвёртая ракетка мира американец Тейлор Фриц.
