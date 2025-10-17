Даниил Медведев обогнал Александра Бублика в Чемпионской гонке ATP

14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев обогнал представителя Казахстана Александра Бублика в Чемпионской гонке ATP. Он поднялся на 14-е место после выхода в полуфинал турнира категории АТР-250 в Алма-Ате. В матче 1/4 финала он в двух сетах обыграл венгра Фабиана Марожана. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2.

Медведев может также обогнать россиянина Андрея Рублёва и стать 13-м, если победит в полуфинале австралийца Джеймса Дакворта. Рублёв и Бублик пропускают текущие соревнования.

Турнир в Алма-Ате проходит с 13 по 19 октября. Действующим победителем соревнований является Карен Хачанов, который в прошлогоднем финале турнира одолел канадца Габриэля Диалло со счётом 6:2, 5:7, 6:3.