Людмила Самсонова и Николь Меликар-Мартинес вышли в полуфинал турнира WTA-500 в Нинбо

Российская теннисистка Людмила Самсонова и американка Николь Меликар-Мартинес вышли в полуфинал на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай). В четвертьфинале они одержали победу над Анной Данилиной из Казахстана и сербкой Александрой Крунич со счётом 7:5, 6:1.

Матч продолжался 1 час 16 минут. За это время Самсонова и Меликар-Мартинес не выполнили подач навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Данилиной и Крунич два эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

За выход в финал турнира в Нинбо Самсонова и Меликар-Мартинес поборются с первыми сеяными Катержиной Синяковой (Чехия)/Се Шувэй (Китайский Тайбэй).