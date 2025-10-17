Скидки
Теннис

Джокович: я бы очень хотел обменяться телами с кем-то помоложе, чтобы я мог побеждать

Комментарии

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о продолжении карьеры в 38 лет.

«Моё тело такое, какое есть. Я благодарен богу за всё, что он мне дал в жизни. Я бы очень хотел обменяться телами с кем-то помоложе, чтобы я мог побеждать, пусть даже всего на год. Шутки в сторону, я знаю, что мне становится всё труднее их (Синнера и Алькараса. — Прим. «Чемпионата») побеждать, но я буду продолжать стараться, пока не добьюсь своего», — приводит слова Джоковича Punto de Break.

Вчера, 16 октября, Джокович потерпел поражение от итальянца Янника Синнера в полуфинале выставочного турнира Six Kings Slam — 4:6, 2:6.

