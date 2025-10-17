Даниил Медведев выиграл 300 матчей на харде с 2018 года

14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев выиграл 300 матчей на хардовом покрытии с 2018 года.

Сегодня, 17 октября, Медведев вышел в полуфинал хардового турнира категории АТР-250 в Алма-Ате (Казахстан). В матче 1/4 финала он в двух сетах обыграл венгра Фабиана Марожана. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2. Свою 301-ю победу на харде Медведев может одержать в матче с австралийцем Джеймсом Даквортом.

Турнир в Алма-Ате проходит с 13 по 19 октября. Действующим победителем соревнований является Карен Хачанов, который в прошлогоднем финале турнира одолел канадца Габриэля Диалло со счётом 6:2, 5:7, 6:3.