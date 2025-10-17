Скидки
«Это лучшая работа». Синнер выделил трудности, с которыми сталкивается, будучи популярным

«Это лучшая работа». Синнер выделил трудности, с которыми сталкивается, будучи популярным
Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер выделил самые сложные аспекты своей теннисной карьеры.

«Я считаю, что мне повезло оказаться в том положении, в котором я сейчас нахожусь, но, конечно, бывают эмоциональные и психологические взлёты и падения. Мы много путешествуем, и это здорово, но иногда это непросто. Ты находишься вдали от семьи, друзей и близких. Но в целом, думаю, нам очень повезло, что мы можем заниматься этим делом.

Иногда не получается свободно передвигаться по городам, потому что тебя узнают. С моей точки зрения, это лучшая работа, которую я мог бы иметь. Всё началось как хобби, а теперь я могу назвать это работой. Но теннис должен оставаться хобби, которым нужно заниматься с улыбкой на лице», — приводит слова Синнера Ubitennis.

