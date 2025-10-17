Екатерина Александрова обыграла Кесслер и вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Нинбо
10-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в полуфинал на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай). В 1/4 финала она одержала победу над американкой Маккартни Кесслер (33-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3.
Нинбо. 1/4 финала
17 октября 2025, пятница. 11:50 МСК
10
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
33
Маккартни Кесслер
М. Кесслер
Матч продолжался 1 час 40 минут. За это время Александрова выполнила пять подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету Кесслер два эйса, две двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 12.
За выход в финал турнира в Нинбо Екатерина Александрова поборется с победительницей матча Чжу Линь (Китай) — Диана Шнайдер (Россия).
