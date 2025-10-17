Екатерина Александрова обыграла Кесслер и вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Нинбо

10-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в полуфинал на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай). В 1/4 финала она одержала победу над американкой Маккартни Кесслер (33-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3.

Матч продолжался 1 час 40 минут. За это время Александрова выполнила пять подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету Кесслер два эйса, две двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 12.

За выход в финал турнира в Нинбо Екатерина Александрова поборется с победительницей матча Чжу Линь (Китай) — Диана Шнайдер (Россия).