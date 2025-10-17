Скидки
Теннис

Екатерина Александрова — Маккартни Кесслер, результат матча 17 октября 2025, счёт 2:0, четвертьфинал WTA 500 Нинбо

Екатерина Александрова обыграла Кесслер и вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Нинбо
Комментарии

10-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в полуфинал на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай). В 1/4 финала она одержала победу над американкой Маккартни Кесслер (33-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3.

Нинбо. 1/4 финала
17 октября 2025, пятница. 11:50 МСК
Екатерина Александрова
10
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Маккартни Кесслер
33
США
Маккартни Кесслер
М. Кесслер

Матч продолжался 1 час 40 минут. За это время Александрова выполнила пять подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету Кесслер два эйса, две двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 12.

За выход в финал турнира в Нинбо Екатерина Александрова поборется с победительницей матча Чжу Линь (Китай) — Диана Шнайдер (Россия).

Календарь турнира в Нинбо
Сетка турнира в Нинбо
«Исключительно заслуга Игоря». Александрова рассказала, в чём стала лучше в сезоне-2025
Все новости

