Екатерина Александрова квалифицировалась на Итоговый турнир WTA в качестве запасной

10-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова гарантировала себе участие на Итоговом турнире WTA в качестве запасного игрока.

Сегодня, 17 октября, Александрова вышла в полуфинал на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай). В 1/4 финала она одержала победу над американкой Маккартни Кесслер (33-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3.

За выход в финал турнира в Нинбо Екатерина Александрова поборется с победительницей матча Чжу Линь (Китай) — Диана Шнайдер (Россия). Ранее на Итоговый турнир WTA квалифицировались белоруска Арина Соболенко, полька Ига Швёнтек и американки Джессика Пегула, Кори Гауфф и Аманда Анисимова.