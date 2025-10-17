Скидки
Ольховский: у Мирры Андреевой пропала уверенность в своей игре, своих силах

Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский высказался о последних результатах россиянки Мирры Андреевой.

«Сложно сказать, что сейчас происходит с Миррой, но видно, что у неё пропала уверенность в своей игре, своих силах. В начале своей карьеры она была мало известна соперницам, теперь на неё серьезно настраиваются, так как она игрок первой десятки мирового рейтинга. К тому же от неё постоянно ждут высоких результатов, и это не может не давить в 18 лет», — сказал Ольховский в интервью ТАСС.

В среду, 16 октября, на турнире WTA-500 в Нинбо Андреева потерпела поражение во втором круге от китаянки Чжу Линь со счётом 6:4, 3:6, 2:6.

