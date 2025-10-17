Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Теннис — жестокий вид спорта». Александр Зверев рассказал о своей последней травме

«Теннис — жестокий вид спорта». Александр Зверев рассказал о своей последней травме
Аудио-версия:
Комментарии

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о травме плеча, которая его беспокоит в последнее время.

— Сколько времени потребуется на полное восстановление плеча?
— Не знаю. [На Six Kings Slam] была проблема, к сожалению, потому что я очень хорошо тренировался последние несколько дней, играл очень хорошо и чувствовал себя немного прежним, а здесь эта проблема возникла прямо во время разминки, так что мне немного не повезло.

Мне нужно обсудить с моей командой и моим физиотерапевтом, что именно нам нужно делать и сколько времени это займёт. Нам больше всего необходимо заботиться о теле. Я считаю, что теннис — это жестокий вид спорта, очень сложный и требовательный, учитывая разнообразие покрытий. Тело претерпевает множество изменений, — приводит слова Зверева Ubitennis.

Материалы по теме
Зверев за час на Six Kings Slam заработал больше, чем Вашеро за титул «Мастерса» в Шанхае
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android