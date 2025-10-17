«Теннис — жестокий вид спорта». Александр Зверев рассказал о своей последней травме

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о травме плеча, которая его беспокоит в последнее время.

— Сколько времени потребуется на полное восстановление плеча?

— Не знаю. [На Six Kings Slam] была проблема, к сожалению, потому что я очень хорошо тренировался последние несколько дней, играл очень хорошо и чувствовал себя немного прежним, а здесь эта проблема возникла прямо во время разминки, так что мне немного не повезло.

Мне нужно обсудить с моей командой и моим физиотерапевтом, что именно нам нужно делать и сколько времени это займёт. Нам больше всего необходимо заботиться о теле. Я считаю, что теннис — это жестокий вид спорта, очень сложный и требовательный, учитывая разнообразие покрытий. Тело претерпевает множество изменений, — приводит слова Зверева Ubitennis.